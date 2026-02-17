Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bieterstreit

Warner weist neues Paramount-Angebot zurück

Web
17.02.2026 14:14
Warner-Chef Zaslav rät zum Netflix-Deal.
Warner-Chef Zaslav rät zum Netflix-Deal.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Warner Bros Discovery hat das nachgebesserte Übernahmeangebot von Paramount Skydance zurückgewiesen. Der Rivale erhalte aber sieben Tage Zeit, das Angebot ein weiteres Mal zu überarbeiten, teilte der US-Unterhaltungskonzern am Dienstag mit.

0 Kommentare

Die bis zum 23. Februar laufende Frist für ein weiteres Offert bedeute aber nicht, dass eine Fusion zustande kommen werde, betonten der Warner-Verwaltungsratsvorsitzende Samuel DiPiazza Jr. und Konzernchef David Zaslav in einem Schreiben an Paramount. „Wir empfehlen weiterhin die Transaktion mit Netflix und stehen voll und ganz dahinter.“ Der Streamingdienst bietet bisher 27,75 Dollar je Warner-Aktie und darf bei einem höheren Gegengebot gleichziehen. Paramount hatte zuletzt 31 Dollar (26,15 Euro) je Aktie als Kaufpreis zur Diskussion gestellt.

Avancen mehrfach zurückgewiesen
Warner hat die Avancen von Paramount mehrfach zurückgewiesen, obwohl das Gebot rund 25 Milliarden Dollar über dem von Netflix liegt. Der Betreiber von Filmstudios und TV-Sendern begründete dies unter anderem damit, dass die Finanzierung der Transaktion auf wackligen Beinen stehe. Paramount warf seinerseits Warner vor, nicht ernsthaft über einen Zusammenschluss zu verhandeln.

Vergangene Woche hatte der Filmproduzent und Streaminganbieter den Warner-Eignern zusätzliche Zahlungen in Aussicht gestellt. Für jedes Quartal, das sich ein Deal hinauszögere, erhielten sie einen Aufschlag von 0,25 Dollar je Aktie. Zudem will der Konzern die Kosten für die 2,8 Milliarden Dollar schwere Vertragsstrafe übernehmen, die Warner bei einem Scheitern der Fusion mit Netflix zahlen müsste.

Lesen Sie auch:
Paramount versucht mit einer aggressiven Medienkampagne, die Aktionäre von der Überlegenheit ...
Übernahme-Duell
Paramount bessert Angebot für Warner Bros. auf
11.02.2026

„Zeit wird knapp“
„Für Paramount wird die Zeit knapp“, sagte Analyst Paolo Pescatore vom Research-Haus PP Foresight. „Es ist in niemandes Interesse, wenn sich diese Sage weiter hinzieht.“ Die Aktien von Warner stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp drei Prozent. Die Papiere von Paramount gewannen vier Prozent, während Netflix-Titel stagnierten.

Die Warner-Eigner sollen am 20. März über den Netflix-Deal abstimmen. Bis dahin sollen die TV-Aktivitäten des Konzerns in eine börsennotierte Gesellschaft ausgegliedert werden. An Sendern wie CNN hat Netflix kein Interesse. Warner Bros hält unter anderem die Rechte an Filmklassikern wie „Casablanca“, der „Harry Potter“-Reihe oder der TV-Serie „Game of Thrones“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
17.02.2026 14:14
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.284 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
154.704 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.203 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1101 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
883 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Web
Bieterstreit
Warner weist neues Paramount-Angebot zurück
Top-Manager erwartet
Trump-Söhne laden zu Krypto-Konferenz in Florida
Brüssel ermittelt
Verfahren gegen Shein wegen kindlicher Sexpuppen
„Echte“ Therapie tabu
Junge Chinesen lassen sich von KI „behandeln“
KI-Chatbot im Visier
Irland leitet Untersuchung gegen Musks Grok ein

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf