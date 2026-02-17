Warner weist neues Paramount-Angebot zurück

Die bis zum 23. Februar laufende Frist für ein weiteres Offert bedeute aber nicht, dass eine Fusion zustande kommen werde, betonten der Warner-Verwaltungsratsvorsitzende Samuel DiPiazza Jr. und Konzernchef David Zaslav in einem Schreiben an Paramount. „Wir empfehlen weiterhin die Transaktion mit Netflix und stehen voll und ganz dahinter.“ Der Streamingdienst bietet bisher 27,75 Dollar je Warner-Aktie und darf bei einem höheren Gegengebot gleichziehen. Paramount hatte zuletzt 31 Dollar (26,15 Euro) je Aktie als Kaufpreis zur Diskussion gestellt.