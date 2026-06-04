Hat Kinderpsychiaterin nur frech abkassiert?

Zeuginnen kamen nicht – Verhandlung daher vertagt

Der Prozess wurde schließlich vertagt. Eine Zeugin war krank, eine andere hatte sich für die Verhandlung entschuldigt. Eine als Zeugin einvernommene Mutter wiederum gab an, dass die Vereinbarungen mit der Psychiaterin, so wie von dieser in ihrer Aussage angegeben, nicht getroffen wurden. Ob die Frau nicht erbrachte Leistungen nur kassiert hat, soll beim nächsten Verhandlungstag am 8. Juli geklärt werden