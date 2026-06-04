Landesrat zu Pride: „Gibt nur zwei Geschlechter!“

Darauf angesprochen verweist sein Büro auf ein Statement der Bundespartei. Darin schreibt die FPÖ: „Gerade in Zeiten massiver Krisen haben die Bürger im Land ganz andere Sorgen und Bedürfnisse als diesen Regenbogenzirkus an allen Ecken, zig verschiedene Geschlechter und die damit verbundene Steuergeldverschwendung.“ Vor allem Kinder sollen nicht zum „Spielball dieser ideologischen Inszenierungen“ werden.