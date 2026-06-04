Illegale Einbürgerung? Ermittlungen beim Land OÖ

Aufgeflogen war der Schwindel eher zufällig: Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wollte bei einem im Bezirk Linz-Land lebenden Tschetschenen (63) einen Eintrag im Zentralen Fremdenregister vornehmen. Die Beamten wollten den Vermerk „Daueraufenthalt EU“ hinzufügen. Im Zentralen Melderegister schien der Mann allerdings bereits als österreichischer Staatsbürger auf.