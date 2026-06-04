Zerwürfnis bei den Grazer NEOS – Parteiausschluss!

Dabei spart sie nicht mit Kritik am Grazer Parteichef: Philipp Pointner habe eine gute Außenwirkung, aber innerhalb der Partei sei die Stimmung oft anders gewesen. „Durch die Bim-Affäre wurde intern Kritik laut, die schon seit einiger Zeit anstand.“ Wie berichtet, soll Pointner im Jänner einen Straßenbahnfahrer beschimpft haben.