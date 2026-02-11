Paramount bessert Angebot für Warner Bros. auf

Entscheidung bei außerordentlicher Hauptversammlung

Warner Bros. hat die Avancen jedoch bisher zurückgewiesen und will auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über das Netflix-Geschäft abstimmen lassen. Dem Streaming-Anbieter zufolge soll das Treffen bis April stattfinden. Von Warner Bros. Discovery und Netflix war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.