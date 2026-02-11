Vorteilswelt
Übernahme-Duell

Paramount bessert Angebot für Warner Bros. auf

Digital
11.02.2026 07:42
Paramount versucht mit einer aggressiven Medienkampagne, die Aktionäre von der Überlegenheit ...
Paramount versucht mit einer aggressiven Medienkampagne, die Aktionäre von der Überlegenheit seines Angebots zu überzeugen.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Paramount Skydance hat im Übernahmekampf um den Konkurrenten Warner Bros. Discovery sein Angebot aufgestockt. Das Unternehmen bietet für jedes Quartal, in dem der Deal nicht zustande kommt, eine zusätzliche Zahlung von 25 Cent pro Aktie – insgesamt etwa 650 Millionen Dollar (547 Millionen Dollar).

Paramount will zudem die Entschädigung von 2,8 Milliarden Dollar übernehmen, die Warner Bros. im Falle eines Scheiterns eines Deals mit Netflix zahlen müsste.

Sowohl Netflix als auch Paramount sind an Warner Bros. und dessen führenden Film- und Fernsehstudios, der umfangreichen Inhaltsbibliothek und Marken wie „Game of Thrones“, „Harry Potter“ und den DC-Comics-Superhelden Batman und Superman interessiert.

Paramount versucht mit einer aggressiven Medienkampagne, die Aktionäre von der Überlegenheit seines Angebots zu überzeugen. Konzernchef David Ellison sagte, das nachgebesserte Angebot betone das unerschütterliche Engagement von Paramount, den Aktionären von Warner Bros. „den vollen Wert zu bieten, den sie für ihre Investition verdienen“.

Lesen Sie auch:
Warner Bros will die Hintergründe der Entscheidung zugunsten von Netflix erst offenlegen, wenn ...
Eilverfahren abgelehnt
Schlappe für Paramount im Tauziehen um Warner Bros
16.01.2026

Entscheidung bei außerordentlicher Hauptversammlung
Warner Bros. hat die Avancen jedoch bisher zurückgewiesen und will auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über das Netflix-Geschäft abstimmen lassen. Dem Streaming-Anbieter zufolge soll das Treffen bis April stattfinden. Von Warner Bros. Discovery und Netflix war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

