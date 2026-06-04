Stundenlanges Bahn-Chaos: Jetzt hagelt es Kritik

Auch die wenigen Sicherheitskräfte hätten laut Kögl nicht gewusst, was los sei. Der Politiker informierte daher die Polizei, die laut ihm für Ordnung sorgen konnte, und erreichte schließlich auch die ÖBB. Doch es blieb chaotisch: Angekündigte Ersatzbusse kamen nicht, Informationen waren weiterhin Mangelware. Erst gegen 1 Uhr fuhr ein erster überfüllter Zug Richtung Tullnerbach, kurz vor 2 Uhr einer Richtung Westen.