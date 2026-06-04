Warum Bergstraßen Autofahrer magisch anziehen!

Alpenpässe zählen zu den schönsten Straßen Europas und üben auf Autofahrer seit Jahrzehnten eine besondere Faszination aus. Doch zwischen Fahrspaß, spektakulären Panoramen und engen Kurven wächst die Verantwortung. Die „Bergkrone“ begab sich mit Ex-Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl auf Spurensuche durch die Dolomiten und zeigt, warum Alpenstraßen begeistern – und weshalb Rücksicht auf Natur, Wildtiere und andere Verkehrsteilnehmer heute wichtiger ist denn je.