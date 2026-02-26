Die sexistischen Sprüche der Olympia-Kommentatoren

Schauplatz Olympische Winterspiele Milano Cortina 2026: Die Athletin Anastassia Gubanova erreichte mit ihrer Kür beim Eiskunstlauf für Georgien 71,77 Punkte - ihre persönliche Bestleistung und damit der Höhepunkt ihrer Karriere. Der TV-Moderator findet es aber wichtiger, statt des beeindruckenden Erfolges ihren Familienstand zu kommentieren: „Meine Herren, sie ist leider bereits vergeben. Sie ist mit einem finnischen Eiskunstläufer verheiratet.“