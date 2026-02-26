Die sexistischen Sprüche der Olympia-Kommentatoren

So „schummelt“ Wien im Streit um die Gastpatienten
47 Prozent Frauenanteil - ein historischer Höchststand bei den Olympischen Winterspielen in Mailand. Doch viele Kommentatoren stellten nicht die Leistung der Athletinnen in den Mittelpunkt, sondern ihr Aussehen oder den Beziehungsstatus. Die Folge: eine hitzige Debatte über Sexismus im Spitzensport.
Schauplatz Olympische Winterspiele Milano Cortina 2026: Die Athletin Anastassia Gubanova erreichte mit ihrer Kür beim Eiskunstlauf für Georgien 71,77 Punkte - ihre persönliche Bestleistung und damit der Höhepunkt ihrer Karriere. Der TV-Moderator findet es aber wichtiger, statt des beeindruckenden Erfolges ihren Familienstand zu kommentieren: „Meine Herren, sie ist leider bereits vergeben. Sie ist mit einem finnischen Eiskunstläufer verheiratet.“
