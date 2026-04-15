Bedenklich: Diese Superstars liebten Teenager

Stars lieben Minderjährige – damals wie heute gefährlich und oft verharmlost. Denn manchmal steckt „Grooming“dahinter. Beim gezielten Anbahnen sexuellen Missbrauchs bauen Erwachsene Vertrauen zu Minderjährigen auf, manipulieren sie emotional und schaffen Abhängigkeiten, um Übergriffe vorzubereiten.