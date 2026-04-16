25 Millionen Euro pro Jahr: Wie Land Kärnten spart

Kritik an der Reform kommt von der Opposition. Von einer „späten Korrektur eigener Fehlentscheidungen statt echter Reformen“ spricht FPÖ-Chef und Klubobmann Erwin Angerer: „Den Zustand wiederherzustellen, der bereits früher bestanden hat, ist noch lange keine Reform, sondern lediglich eine Rückkehr zu dem, was es schon gegeben hat! SPÖ und ÖVP haben es zudem wieder einmal verabsäumt, bei sich selbst zu sparen. Sie hatten genug Möglichkeiten, die Zahl der Regierungsmitglieder zu reduzieren – was mit der Abschaffung des Proporzes auch immer versprochen wurde.“