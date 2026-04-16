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Die „Krone“ im Dorf

Wie eine Familie einen ganzen Ort am Leben erhält

Kärnten
16.04.2026 14:00
Die Familie Glaboniat wirkt in der Ortschaft Grafenbach schon in fünfter Generation. Im Bild: ...
Die Familie Glaboniat wirkt in der Ortschaft Grafenbach schon in fünfter Generation. Im Bild: Landwirt Bruno Glaboniat im Schweinestall des landwirtschaftlichen Betriebs, wo auch Kühe betreut werden.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Die „Krone“ besucht Grafenbach in Kärnten: Die historische Magdalenenkirche bewacht den 126 Jahre alten Gasthof Leitgeb im romantischen Dorf mit nur 108 Bewohnern. Die Familie Glaboniat wirkt dort in fünfter Generation.

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Bei der Fahrt von Diex nach Grafenbach begleiten uns prächtige Wälder, deren Erde mit Moos bedeckt ist. Im Dorf geht’s vorbei an der alten Volksschule, die seit 26 Jahren geschlossen und heute in privatem Besitz ist. Sonnenstrahlen wärmen beim Besuch der „Krone“ das kleine Dorf, in dem 108 Seelen daheim sind. Mächtig erhebt sich die der heiligen Magdalena geweihte Wehrkirche mit Steinplatteldach.

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