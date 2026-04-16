Wie eine Familie einen ganzen Ort am Leben erhält

Die „Krone“ besucht Grafenbach in Kärnten: Die historische Magdalenenkirche bewacht den 126 Jahre alten Gasthof Leitgeb im romantischen Dorf mit nur 108 Bewohnern. Die Familie Glaboniat wirkt dort in fünfter Generation.
Bei der Fahrt von Diex nach Grafenbach begleiten uns prächtige Wälder, deren Erde mit Moos bedeckt ist. Im Dorf geht’s vorbei an der alten Volksschule, die seit 26 Jahren geschlossen und heute in privatem Besitz ist. Sonnenstrahlen wärmen beim Besuch der „Krone“ das kleine Dorf, in dem 108 Seelen daheim sind. Mächtig erhebt sich die der heiligen Magdalena geweihte Wehrkirche mit Steinplatteldach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.