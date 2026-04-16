Wie eine Familie einen ganzen Ort am Leben erhält

Bei der Fahrt von Diex nach Grafenbach begleiten uns prächtige Wälder, deren Erde mit Moos bedeckt ist. Im Dorf geht’s vorbei an der alten Volksschule, die seit 26 Jahren geschlossen und heute in privatem Besitz ist. Sonnenstrahlen wärmen beim Besuch der „Krone“ das kleine Dorf, in dem 108 Seelen daheim sind. Mächtig erhebt sich die der heiligen Magdalena geweihte Wehrkirche mit Steinplatteldach.