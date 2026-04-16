„Früher war ich stark, heute bin ich gebrochen“

Zitternd und weinend sitzt eine Steirerin (48) vor der Richterin des Landeszivilgerichts in Graz. Das, was ihr widerfahren ist, muss die Hölle auf Erden gewesen sein: Wegen anhaltender Kopfschmerzen wurde sie im September 2024 vom Hausarzt ins LKH Graz II und dann weiter an den Standort nach Enzenbach verwiesen. „Eigentlich war ich aufs Heimgehen eingestellt, doch dann hieß es plötzlich, man habe eine sieben Zentimeter große Verschattung beim Thoraxröntgen gesehen“, erzählt die Frau vom Beginn ihres Leidenswegs.