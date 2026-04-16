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Ein Jahr Photovoltaik: So viel spart man wirklich

Wirtschaft
16.04.2026 17:27
Viele Hausbesitzer stellen sich die Frage: Ab wann rentiert sich eine Photovoltaik-Anlage?
Viele Hausbesitzer stellen sich die Frage: Ab wann rentiert sich eine Photovoltaik-Anlage?(Bild: Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Der Kauf einer Photovoltaikanlage will gut überlegt sein. Neben der Größe und den Kosten müssen auch der Stromverbrauch und die aktuellen Energiepreise in der Entscheidung berücksichtigt werden. Krone+ hat nachgerechnet, nach wie vielen Jahren sich eine PV-Anlage amortisiert.

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Eines vorweg: Der Umwelt zuliebe zahlt sich eine Photovoltaikanlage aus! Der Mythos, dass bei der Produktion der Paneele mehr Energie benötigt wird, als die Anlage später produziert, ist widerlegt. Die energetische Amortisationszeit – jene Zeit, die eine PV-Anlage benötigt, um die Energiemenge, die für ihre Herstellung benötigt wurde, zu produzieren – sind abhängig von der verwendeten Technologie und dem Anlagenstandort rund zwei Jahre. In der restlichen Laufzeit (ca. 28 Jahre) produziert eine PV-Anlage emissionsfreien Strom.

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