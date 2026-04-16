Ein Jahr Photovoltaik: So viel spart man wirklich

Eines vorweg: Der Umwelt zuliebe zahlt sich eine Photovoltaikanlage aus! Der Mythos, dass bei der Produktion der Paneele mehr Energie benötigt wird, als die Anlage später produziert, ist widerlegt. Die energetische Amortisationszeit – jene Zeit, die eine PV-Anlage benötigt, um die Energiemenge, die für ihre Herstellung benötigt wurde, zu produzieren – sind abhängig von der verwendeten Technologie und dem Anlagenstandort rund zwei Jahre. In der restlichen Laufzeit (ca. 28 Jahre) produziert eine PV-Anlage emissionsfreien Strom.