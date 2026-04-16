Celta Vigo gegen Freiburg ab 18.45 Uhr LIVE

Rückspiel im Europa-League-Viertelfinale: Celta Vigo empfängt den SC Freiburg. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Das Hinspiel vor einer Woche gewann Freiburg klar mit 3:0 - können die Spanier heute eine Aufholjagd starten und doch noch ins Halbfinale einziehen?
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