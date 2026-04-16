„Ich kann gar nicht glauben, was da passiert ist“

Ein 27-jähriger Linzer ging mit einer Schere und einer Spritze in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in Linz auf Polizisten los. Er wurde mit drei Kugeln gestoppt. Zwei Stunden zuvor hatte der Neuromed Campus eine Aufnahme abgelehnt. Die „Krone“ sprach mit einer geschockten Nachbarin.