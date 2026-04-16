Rapper Bushido siegte vor Gericht gegen Ex-Manager

Ursprünglich hatte das riesige Grundstück mitsamt mehreren Villen im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt dem Rapper Bushido und seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat A.-C. gehört. Beide planten, mit ihren Familien dort zu leben. Doch dann kam es zum Bruch zwischen dem Musiker und seinem damaligen Manager. Seither streiten sie sich in mehreren Gerichtsverfahren. Die 3,8 Millionen Euro, die dem Rapper jetzt zufließen sollen, waren zuvor bei Gericht hinterlegt worden, nachdem A.-C. Berufung eingelegt hatte. Die Entscheidung ist bisher nicht rechtskräftig.