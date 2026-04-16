„Das war bei Real einfach dumm von Camavinga“

Begeistert waren sie von der Stimmung: „Es war unglaublich, wie laut es schon beim Aufwärmen der Mannschaft war. Nach dem Fehlpass von Manuel Neuer und dem 0:1 in der ersten Minute war es kurz ruhig, da hättest du eine Stecknadel fallen können. Aber nach ein paar Sekunden kam schon wieder der Support von den Rängen. Riesigen Respekt an die Fans.“ Nach dem Spiel tauschten sich die beiden Wiener mit vielen Leuten aus. Einhelliger Tenor: „So eine Stimmung gab es noch nie in der Allianz-Arena.“