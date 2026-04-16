Regional verwurzelt und international vernetzt

Zahlreiche Herausforderungen für die Bäuerinnen

„Österreichs Bäuerinnen sind gut ausgebildet und engagiert, stehen aber vor großen Herausforderungen wie steigenden Kosten und ungleicher Geschlechterverteilung“, erklärt Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Ein neues Positionspapier fasst zentrale Anliegen und Forderungen zusammen, das an wichtige Akteure wie den EU-Bauernverband (COPA) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig übergeben wurde. „Wirtschaftliche Stabilität, soziale Absicherung und faire Teilhabe sind zentrale Anliegen“, erläuterte Neumann-Hartberger. Zudem fordert sie ein Ende der Doppelbelastung durch faire Preise und Entlohnung sowie eine flexible Kinderbetreuung. Auch bildungspolitische Maßnahmen stehen auf der Agenda – mit besonderem Fokus auf junge Frauen und Quereinsteigerinnen.