Gas, Benzin, Blackout: Das sagt unser Krisenchef!

Vorhofer gibt dabei Einblick in den Krisenstab, ein breit aufgestelltes Gremium, das im „Worst-Case-Modus“ denkt, um Bedrohungen frühzeitig abzufedern. Zentral ist für ihn die Kommunikation: klar, faktenbasiert und transparent – ohne Panikmache. „Mit der Wahrheit (kann man) sehr wohl an die Bevölkerung herantreten“, sagt der nationale Krisenchef. Gleichzeitig müsse man die Menschen einbinden, denn Krisen könnten nur gemeinsam bewältigt werden.