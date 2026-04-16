Konferenz mit Glasner und Mainz ab 21 Uhr LIVE

Rückspiele im Conference-League-Viertelfinale: Oliver Glasner mit Crystal Palace und ein ÖFB-Trio mit Mainz 05 haben gute Chancen auf den Aufstieg. Mit sportkrone.at sind Sie bei der Konferenz live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Glasner könnte seiner Vita in seiner Abschiedssaison bei Crystal Palace noch einen Titel hinzufügen und dafür einen weiteren Schritt in Italien machen. Die Londoner sind bei der Fiorentina nach dem klaren 3:0-Hinspielsieg logischer Favorit. Die Truppe des Oberösterreichers ist seit Anfang März in sechs Pflichtspielen ungeschlagen, zuletzt gab es einen 2:1-Heimsieg über Newcastle United.
Mainz in Straßburg gefordert
Mainz 05 verteidigt mit Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig ein 2:0 bei Racing Straßburg. In der Conference League kassierte der FSV in neun Spielen nur eine Niederlage, eine knappe würde zum Aufstieg reichen. Im dritten Spiel der 21-Uhr-Konferenz treffen AEK Athen und Rayo Vallecano aufeinander.
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