Konferenz mit Glasner und Mainz ab 21 Uhr LIVE

Glasner könnte seiner Vita in seiner Abschiedssaison bei Crystal Palace noch einen Titel hinzufügen und dafür einen weiteren Schritt in Italien machen. Die Londoner sind bei der Fiorentina nach dem klaren 3:0-Hinspielsieg logischer Favorit. Die Truppe des Oberösterreichers ist seit Anfang März in sechs Pflichtspielen ungeschlagen, zuletzt gab es einen 2:1-Heimsieg über Newcastle United.