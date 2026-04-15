Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen

Gratis Zugfahren für Senioren

Auch eine andere Entlastungsinitiative startet am Mittwoch. Ab 15. April 2026 erhalten rund 100.000 einkommensschwache Senioren bei Beantragung der kostenlosen „Vorteilscard Senior Frei“ zwei Gratis-Zugfahrten innerhalb Österreichs. Voraussetzung ist, dass man mindestens 65 Jahre alt ist und Anspruch auf eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage hat. Die „Vorteilscard Senior Frei“ muss persönlich bei einem ÖBB-Ticketschalter beantragt werden. „Ein Besuch bei den Enkelkindern, ein Treffen mit Freunden oder ein Ausflug in eine andere Region in Österreich soll keine Frage des Geldbörsels, sondern für alle Senior:innen in unserem Land möglich sein“, sind sich Mobilitätsminister Peter Hanke und Sozialministerin Korinna Schumann einig.