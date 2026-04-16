ÖFB-U19-Frauen zum 3. Mal für EM qualifiziert

Österreichs U19-Fußballerinnen haben sich nach 2016 und 2023 zum dritten Mal für eine EM-Endrunde qualifiziert!
Die Truppe von Teamchef Markus Hackl setzte sich am Donnerstag in Cumbernauld (Schottland) im finalen Quali-Spiel gegen Nordmazedonien mit 5:0 durch.
Damit löste man als Gruppen-Erster vor den punktgleichen Teams von Schottland und Norwegen das Ticket für das Turnier von 27. Juni bis 10. Juli in Bosnien und Herzegowina.
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