„Der GAK ist nun richtig in der Liga angekommen!“

Im „Doppel“ gegen Ried (Start am Freitag, 19.30 Uhr, in Graz) werden die Weichen gestellt, ob sich der GAK dem Abstiegskampf der Bundesliga endgültig entziehen kann, oder ob es noch einmal gefährlich wird. In jedem Fall wäre die „magische Rettungs-Marke“ von 22 Punkten gegen die Innviertler zu übertreffen – wovon Ex-Kapitän Marco Perchtold felsenfest überzeugt ist.