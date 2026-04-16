Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ex-Kapitän überzeugt:

„Der GAK ist nun richtig in der Liga angekommen!“

Fußball National
16.04.2026 18:30
Seit dem Wiederaufstieg hat der GAK gegen Ried nie mehr verloren.
Seit dem Wiederaufstieg hat der GAK gegen Ried nie mehr verloren.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Die „magische Marke“ für den sicheren Bundesliga-Klassenerhalt lag in den letzten Jahren bei 22 Punkten. Schon am Freitag (19.30) könnte der GAK im Quali-Runden-Heimspiel gegen Ried diese ominöse Zahl erreichen. Für den roten Ex-Kapitän Marco Perchtold, der natürlich live im Stadion mitfiebert, ist die Rechnung relativ einfach.

0 Kommentare

Im „Doppel“ gegen Ried (Start am Freitag, 19.30 Uhr, in Graz) werden die Weichen gestellt, ob sich der GAK dem Abstiegskampf der Bundesliga endgültig entziehen kann, oder ob es noch einmal gefährlich wird. In jedem Fall wäre die „magische Rettungs-Marke“ von 22 Punkten gegen die Innviertler zu übertreffen – wovon Ex-Kapitän Marco Perchtold felsenfest überzeugt ist.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
16.04.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
148.719 mal gelesen
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.127 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
114.362 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
875 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
874 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
859 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Ex-Kapitän überzeugt:
„Der GAK ist nun richtig in der Liga angekommen!“
Steiler Aufstieg
Im San Siro ging Stern von Alexander Manninger auf
Mission Aufstieg
Lizenzkriterium erfüllt und neuer Trainer beim FAC
Tödliche Kollision
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
Krone Plus Logo
Donovan Pines in Graz
GAK sieht sich um: „Pulisic, bitte melden!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf