„Der GAK ist nun richtig in der Liga angekommen!“

Die „magische Marke“ für den sicheren Bundesliga-Klassenerhalt lag in den letzten Jahren bei 22 Punkten. Schon am Freitag (19.30) könnte der GAK im Quali-Runden-Heimspiel gegen Ried diese ominöse Zahl erreichen. Für den roten Ex-Kapitän Marco Perchtold, der natürlich live im Stadion mitfiebert, ist die Rechnung relativ einfach.
Im „Doppel“ gegen Ried (Start am Freitag, 19.30 Uhr, in Graz) werden die Weichen gestellt, ob sich der GAK dem Abstiegskampf der Bundesliga endgültig entziehen kann, oder ob es noch einmal gefährlich wird. In jedem Fall wäre die „magische Rettungs-Marke“ von 22 Punkten gegen die Innviertler zu übertreffen – wovon Ex-Kapitän Marco Perchtold felsenfest überzeugt ist.
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