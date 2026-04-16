Krisenzeiten: Wie gut sind Sie vorbereitet?

Ihre Meinung ist gefragt!

Auf welche Worst-Case-Szenarien sind Sie vorbereitet? Wie sieht Ihr Notfall-Plan aus? In welchen Bereichen haben Sie vor, Ihre Vorsorge noch zu verbessern, welche Vorräte wollen Sie sich noch zulegen? Wie viele Tage würden Sie ohne neue Lebensmittel auskommen? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!