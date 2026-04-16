Trump: Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon

Süd-Libanon als „Tötungszone“

„Ich habe angeordnet, dass das ganze Gebiet im Südlibanon bis zur Litani-Linie zu einer Tötungszone für Hisbollah-Terroristen wird“, sagte der israelische Generalstabschef Eyal Zamir noch am Mittwoch bei einem Truppenbesuch in dem Gebiet. „Wir rücken vor und treffen die Hisbollah und sie ziehen sich zurück“, fügte Zamir hinzu. Die israelische Armee habe seit dem Beginn des Einsatzes am 2. März „mehr als 1700“ Kämpfer getötet, die Hisbollah sei „geschwächt und im Libanon isoliert“.