So geht es mit Wal „Timmy“ in der Ostsee weiter

Sehr unterschiedliche Eindrücke

Grundsätzlich gelten Mehrfachstrandungen als Zeichen für massive Probleme. Die Eindrücke vom Zustand des Tieres sind aber sehr unterschiedlich. Am Blasrohr seien keine Entzündungszeichen erkennbar, sagte etwa Fachmann Sergio Bambaren zur „Bild“. Der einsetzende Regen habe „Timmy“ gut getan und er habe auch „keinerlei Aufregung“ gezeigt. Der Leiter der Abteilung Meeresschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Kim Detloff, denkt nicht, dass die Rettung gelingen werde. „Ich hoffe, dass der Ehrgeiz einer Rettungsaktion nicht über dem Wohl des Tieres liegt“, sagte er. Der öffentliche Druck habe dazu geführt, „eine Entscheidung zu treffen, die man vor einer Woche hätte treffen müssen“.