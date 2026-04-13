Alarm in Seefeld: Hotel lichterloh in Flammen

Sirenengeheul am Montagabend im Tourismusort Seefeld in Tirol: Kurz nach der Wintersaison stand das bekannte Hotel „Klosterbräu“ mitten im Ortszentrum plötzlich in Flammen. Ein Großeinsatz lief an ...
Um 19.11 Uhr ging der dramatische Alarm bei der Leitstelle Tirol ein. „Brand Gastronomie Dachgeschoß“ lautete die Meldung. Dichter schwarzer Rauch stand am Abend über dem Ort, auch die Flammen waren weithin zu sehen.
Feuerwehren aus ganzer Region rückten an
Zahlreiche Feuerwehren, auch aus umliegenden Orten, rasten zum Brandort. Betroffen war offenbar ein Teil des Daches. In dem Bereich finden derzeit augenscheinlich Umbauarbeiten statt.
Die Löscharbeiten liefen auf Hochtouren an. Über eine mögliche Brandursache wurde zunächst nichts bekannt.
Hotel ist luxuriöses 5-Sterne-Haus
Das Hotel Klosterbräu in Seefeld ist ein bekanntes 5-Sterne-Resort, das sich mitten im Ortszentrum in einem früheren Augustinerkloster aus dem 16. Jahrhundert befindet.
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