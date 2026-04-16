Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kann Kabel trennen

China testet neues Werkzeug in der Tiefsee

Ausland
16.04.2026 17:43
Die Tests sind im Südchinesischen Meer durchgeführt worden.
Die Tests sind im Südchinesischen Meer durchgeführt worden.(Bild: APA/AFP/NHAC NGUYEN)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Die zunehmenden Aktivitäten von chinesischen Forschungsschiffen im Südchinesischen Meer werden von den USA und ihren Verbündeten mit Argusaugen verfolgt. Denn unter dem Vorwand von Schlammuntersuchungen und Analysen der Auswirkungen des Klimawandels auf die Flora und Fauna wird der Meeresgrund genau kartiert und offenbar auch mit Sensoren versehen. Nun ist ein Werkzeug in 3500 Metern Tiefe getestet worden, welches sich auch zur Trennung von Unterseekabeln eignet. 

0 Kommentare

Das Forschungsshiff Haiyang Dizhi 2 hat vor Kurzem Unterwassertechnologie erfolgreich getestet, die sich auch dazu eignet, Pipelines oder Kabel in 3500 Metern Tiefe zu durchtrennen. Offiziell soll der elektro-hydro­statische Aktuator – ein kompakter Antrieb, der Motor, Hydraulik und Steuerung vereint – beim Bau oder der Reparatur von Tiefsee-Pipelines für Öl und Gas verwendet werden, sobald die Serienproduktion beginnt, wie die Zeitung „South China Morning Post“ berichtet.

In den sozialen Medien fanden sich einige Aufnahmen von dem Forschungsschiff:

Die jüngsten Tests sind am Samstag abgeschlossen worden. Dabei konnte nicht nur eine neue Rekordtiefe, sondern auch eine neue Rekordzeit bei der Bedienung des Antriebs erreicht werden. An der Technologie wird übrigens seit 2023 gearbeitet. Elektro-hydrostatische Aktuatoren finden bereits in der Luftfahrt Verwendung – und zwar in den Flügelklappen moderner Passagierjets. Für den Tiefsee-Einsatz mussten die Materialien verstärkt und stärker abgedichtet werden. 

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
14.04.2026
Tests in der Ostsee
Dieser deutsche „Hai“ soll Unterseekabel schützen
25.11.2025
50.000 Kilometer lang
Meta plant Unterseekabel über fünf Kontinente
18.02.2025

Enge Kooperation mit Technischer Universität
Eine der führenden technischen Hochschulen Chinas, die Zhejiang-Universität ist maßgeblich an dem Projekt beteiligt. An der Hochschule in der östlichen Provinz Zhejiang kommt es häufig zu Kooperationen mit Rüstungs- und Verteidigungsbehörden, auch wenn nach außen hin stets ziviler Forschung die Rede ist. Allerdings handelt es sich um sogenannte Dual-Use-Technologien, die auch für das Militär zur Anwendung kommen. Dazu zählen: KI für autonome Systeme und Überwachung, Spezialchips für militärische Rechenleistung, Unterwasser-Sensorsysteme (Anti-U-Boot etc.) und Cybersecurity bzw. industrielle Kontrollsysteme.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
16.04.2026 17:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf