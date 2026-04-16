China testet neues Werkzeug in der Tiefsee

Enge Kooperation mit Technischer Universität

Eine der führenden technischen Hochschulen Chinas, die Zhejiang-Universität ist maßgeblich an dem Projekt beteiligt. An der Hochschule in der östlichen Provinz Zhejiang kommt es häufig zu Kooperationen mit Rüstungs- und Verteidigungsbehörden, auch wenn nach außen hin stets ziviler Forschung die Rede ist. Allerdings handelt es sich um sogenannte Dual-Use-Technologien, die auch für das Militär zur Anwendung kommen. Dazu zählen: KI für autonome Systeme und Überwachung, Spezialchips für militärische Rechenleistung, Unterwasser-Sensorsysteme (Anti-U-Boot etc.) und Cybersecurity bzw. industrielle Kontrollsysteme.