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Keine Verurteilung

Tür zur Ex aufgesägt: „Wollte nur meine Sachen“

Tirol
16.04.2026 18:00
Nach dem Ehe-Aus griff ein 53-Jähriger zur Motorsäge und musste deshalb nun vor Gericht Platz ...
Nach dem Ehe-Aus griff ein 53-Jähriger zur Motorsäge und musste deshalb nun vor Gericht Platz nehmen.(Bild: Samuel Thurner, Nicole Greiderer, Krone KREATIV)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein 53-Jähriger wollte in Osttirol nach dem Ehe-Aus seine Sachen von der Ex-Frau zurück und griff zur Motorsäge. Der bizarre Vorfall endete vor Gericht, wo der Mann geständig war und glimpflich davonkam.

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Weil er nach dem Ehe-Aus seine persönlichen Gegenstände zurückhaben wollte, griff ein 53-Jähriger in Osttirol zu einem drastischen Mittel: Mit einer Motorsäge schnitt er kurzerhand die Tür zum Zimmer seiner Ex-Frau auf.

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Es war wohl keine so gescheite Aktion.

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig

„Vier Wochen habe ich um meine Sachen gebettelt“, schilderte der Angeklagte in Innsbruck vor Gericht. Schließlich sei ihm die Geduld ausgegangen, und er habe zum lautstarken Werkzeug gegriffen, um sich Zugang zu verschaffen.

Der Prozess fand am Innsbrucker Landesgericht statt.
Der Prozess fand am Innsbrucker Landesgericht statt.(Bild: Christof Birbaumer)

„Es war wohl keine so gescheite Aktion“, räumte der 53-Jährige mit einem Schmunzeln auf den Lippen ein. Gleichzeitig zeigte er sich einsichtig und übernahm die volle Verantwortung für sein Verhalten.

Ex-Frau blieb Befragung vor dem Gericht erspart
Für seine Ex dürfte der Vorfall dennoch ein massiver Schock gewesen sein. Ihr Privatbeteiligtenvertreter betonte, wie belastend die versuchte Nötigung für seine Mandantin gewesen sei. Eine Aussage vor Gericht blieb ihr aufgrund des Geständnisses aber erspart.

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Kurz nach der Tat wurde gegen den Angeklagten, der inzwischen nach Niederösterreich übersiedelt ist, ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. „Ich habe mittlerweile auch bereits erste Stunden eines Gewaltpräventionstrainings absolviert“, so der Mann.

Richter erledigte versuchte Nötigung mit Diversion
Angesichts seiner bisherigen Unbescholtenheit bot der Richter ihm eine außergerichtliche Einigung an. Der derzeit arbeitslose 53-Jährige muss eine Geldbuße von 300 Euro zahlen – damit bleibt ihm eine Verurteilung erspart.

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