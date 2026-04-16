Tür zur Ex aufgesägt: „Wollte nur meine Sachen“

Ex-Frau blieb Befragung vor dem Gericht erspart

Für seine Ex dürfte der Vorfall dennoch ein massiver Schock gewesen sein. Ihr Privatbeteiligtenvertreter betonte, wie belastend die versuchte Nötigung für seine Mandantin gewesen sei. Eine Aussage vor Gericht blieb ihr aufgrund des Geständnisses aber erspart.