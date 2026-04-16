Sandra Bullock überrascht im Leder-BH & auf Insta!

Was für ein Comeback! Hollywood-Star Sandra Bullock sorgt aktuell für Mega-Wirbel – und das gleich doppelt. Nach Jahren der Red-Carpet-Pause feiert die Oscar-Preisträgerin jetzt ihr großes Glamour-Comeback – und das mit einem Look, der für Schnappatmung sorgt!
Bei der CinemaCon in Las Vegas erschien die 61-Jährige in einem auffälligen, feuerroten Designer-Anzug mit goldenen Kettendetails. Doch der eigentliche Hingucker versteckte sich darunter: Statt Bluse oder Top setzte Bullock auf einen winzigen schwarzen Leder-BH – sexy, selbstbewusst, absolut unübersehbar!
Erster roter Teppich seit Jahren!
Fans mussten lange warten, jetzt ist sie endlich wieder da. Der Auftritt an der Seite ihrer Kollegin Nicole Kidman markiert ihr erstes großes Red-Carpet-Event seit Jahren – und zeigt: Die Hollywood-Ikone hat nichts von ihrer Strahlkraft verloren.
Doppelter Paukenschlag: Auch Instagram-Debüt!
Doch damit nicht genug: Am selben Tag startete Bullock auch noch auf Instagram durch – und wie! Mit nur einem einzigen Clip sammelte sie in kürzester Zeit fast fünf Millionen Follower.
Hier ist das erste Posting von Sandra Bullock:
Im Video zeigt sie sich verspielt: Ein Fingerzeig auf einen Mixer – und wie von Zauberhand springt er an. Ihr Kommentar dazu: „Midnight somewhere…“ Fans sind begeistert!
Der Satz „Midnight somewhere…“ (deutsch: „Irgendwo ist es Mitternacht…“) spielt direkt auf die ikonische „Midnight Margaritas“-Szene aus dem Film „Practical Magic“ (dt. „Zauberhafte Schwestern“) von 1998 an.
Kult-Comeback mit Nicole Kidman
Gemeinsam mit Nicole Kidman kehrt Bullock in „Practical Magic 2“ zurück. Die beiden schlüpfen erneut in ihre Rollen als die legendären Hexen-Schwestern – ein Revival, auf das Fans seit Jahren warten!
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