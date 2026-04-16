Landesspitäler stehen vor nächstem Sparpaket

Es geht für das Budget 2027 in den Salzburger Landeskliniken um Sparvorgaben von rund 44 Millionen Euro. Zurzeit werden gerade Sparmöglichkeiten gesucht. Während die Regierung noch von einem groben Rahmen spricht, ist in Mitarbeiter-Reihen die Sorge groß, dass es zu massiven Einschnitten kommt.
Kaum ist der Pflegebonus zurück, droht in den Landesspitälern das nächste Sparprogramm. Für das Budget 2027 ist von einer Summe von 44 Millionen Euro die Rede. Aktuell läuft die Suche nach Sparpotenzial. Konkrete Budget-Gespräche gab es aber noch nicht. „Es kursieren gerade sehr viele Gerüchte. Die Unruhe ist groß“, ist Zentralbetriebsrätin Sabine Gabath besorgt.
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