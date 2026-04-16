Gemeinden in Finanznot: Neuer Ruf nach Fusionen

Spätestens jetzt muss jedem in der Landespolitik klar sein: Ein harter Sparkurs ist notwendig! Wie seit Mittwoch bekannt ist, soll das Defizit im Landeshaushalt im nächsten Jahr um weitere 205 Millionen Euro sinken, sonst hält die Steiermark den im Vorjahr beschlossenen Stabilitätspakt nicht ein. Alle Ressorts sind gefordert, mahnt Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP). Es werden heiße Verhandlungen bis zum Herbst werden.