Diese Bedingungen stellt Merz für seine Zusage

Es müsse ein internationales Mandat – vorzugsweise der UNO, einen Beschluss der Bundesregierung sowie ein Bundestags-Mandat geben, so Merz. „Davon sind wir insgesamt noch weit entfernt“, sagte der deutsche Kanzler. Bei dem Treffen europäischer Staaten in Paris am Freitag werde es auch um die Frage gehen, ob bei einer europäischen Mission nach einem Waffenstillstand zwischen den USA, Israel und Iran auch die US-Streitkräfte eingebunden sein müssten.