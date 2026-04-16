Erwartungsdruck? Damit kann Vize Hartberg umgehen!

„Wir haben sie wohl ein bisschen unterschätzt“, musste Hartbergs Volleyballer Max Thaller eingestehen. „Obwohl sie eigentlich genau so gespielt haben, wie wir das erwartet haben.“ Gemeint sind die Rieder, die am Sonntag in der Oststeiermark mit einem 3:2-Erfolg wieder abgezogen und in der Finalserie (best of 7) mit 1:0 in Führung gegangen sind.