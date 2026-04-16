Erwartungsdruck? Damit kann Vize Hartberg umgehen!

Mit einem überraschenden 3:2-Sieg von Ried bei Titelfavorit Hartberg startete die Finalserie der Volleyballer. Für die Oststeirer war das aber noch kein Beinbruch. Mit dem Erwartungsdruck von außen können die Mannen um Nationalteamspieler Max Thaller jedenfalls umgehen. Das können sie am Donnerstag im zweiten Spiel auswärts beweisen.
„Wir haben sie wohl ein bisschen unterschätzt“, musste Hartbergs Volleyballer Max Thaller eingestehen. „Obwohl sie eigentlich genau so gespielt haben, wie wir das erwartet haben.“ Gemeint sind die Rieder, die am Sonntag in der Oststeiermark mit einem 3:2-Erfolg wieder abgezogen und in der Finalserie (best of 7) mit 1:0 in Führung gegangen sind.
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