Mehr als 1000 Geldstrafen in wenigen Wochen

SPÖ-Ortschef Stefan Steinbichler gibt den Fehler bei der Veröffentlichung zu: „Blöder kann es nicht laufen!“ Lange wurde nämlich über die 50er-Zone gesprochen – nur eben nicht genug in der Öffentlichkeit. Einmal stand es in einer lokalen Zeitung, öfter auch im Gemeindeblatt. „Aber das liest natürlich auch nicht jeder“, weiß der SPÖ-Politiker. Und: nicht jeder Pendler auf der Wiener Straße ist auch aus Purkersdorf.