Pensionistin (78) tot in Wiener Wohnung gefunden

„Schon länger gelegen“

„Sie dürfte dort schon länger gelegen haben. Wir gehen von ein bis zwei Wochen aus“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen nun weiter. Die Hintergründe des Todesfalls sind derzeit noch völlig unklar.