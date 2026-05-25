Pensionistin (78) tot in Wiener Wohnung gefunden

Eine 78-jährige Frau wurde am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden. Weil die Umstände des Todes weiter unklar sind, kann auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden.
Eine Bekannte der Pensionistin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie die Frau über längere Zeit nicht erreichen konnte. Einsatzkräfte fanden die 78-Jährige schließlich leblos in ihrer Wohnung in der Herzgasse vor.
Fremdverschulden nicht ausgeschlossen
Da aufgrund der Auffindungssituation ein Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Obduktion angeordnet. Laut vorläufigem Ergebnis kann ein Fremdverschulden weiterhin nicht ausgeschlossen werden.
„Schon länger gelegen“
„Sie dürfte dort schon länger gelegen haben. Wir gehen von ein bis zwei Wochen aus“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen nun weiter. Die Hintergründe des Todesfalls sind derzeit noch völlig unklar.
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