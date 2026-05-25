Haben Sie Pfingsten für einen Kurzurlaub genutzt?

Nach dem eher durchwachsenen Pfingsten 2025 zeigt sich das Wetter heuer von seiner besten Seite und damit steigt bei vielen die Lust auf Ausflüge ins Freie und die Natur. Unsere Frage des Tages vom 25. Mai 2026 lautet: „Haben Sie das Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub genutzt?“
Haben Sie das Pfingstwochenende für Ausflüge oder Besuche bei Verwandten oder Bekannten genutzt? In welchem Maß beeinflusst das Wetter Ihre Entscheidung? Welchen Stellenwert haben die Pfingst-Feiertage für Sie und wie verbringen Sie diese üblicherweise?
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