Haben Sie Pfingsten für einen Kurzurlaub genutzt?

Haben Sie das Pfingstwochenende für Ausflüge oder Besuche bei Verwandten oder Bekannten genutzt? In welchem Maß beeinflusst das Wetter Ihre Entscheidung? Welchen Stellenwert haben die Pfingst-Feiertage für Sie und wie verbringen Sie diese üblicherweise?



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