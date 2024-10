Der BMW M5 ist tot – es lebe der BMW M5

Die 30 kg des serienmäßigen Glasdaches kann man abziehen, wenn man das optionale Carbondach ordert. Ansonsten stecken die Kilos in der serienmäßigen Hinterachslenkung sowie in den insgesamt gewachsenen Maßen. Die Karosserie wuchs deutlich und misst jetzt 5,10 Meter in der Länge. Im Vergleich zum zivilen aktuellen 5er (G60) und dem Vorgänger-M5 ist der neue M5 an der Front rund sieben Zentimeter breiter, an der Hinterachse fünf Zentimeter breiter.