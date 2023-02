BMW M3 Touring: So brutal ist der Brachialkombi

Doch dann haben sie doch beides unter einen Hut gebracht: den ungeschmälerten Laderaum des normalen Touring und das steife Chassis des M3/M4. Das Geheimnis liegt in zusätzlichen Streben, die sie hinterm Diffusor unterm Fahrzeugboden eingezogen haben. Die setzen knapp vor den Hinterradaufhängungen an (an den vom M4 bekannten Versteifungen) und verlaufen V-förmig zum Heck. Damit ist der Unterschied zu Zwei- und Viertürer minimal, in Zahlen: plus 85 Kilogramm zur M3 Limousine.