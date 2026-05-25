Mann (22) bei Absturz aus Lieferwagen geschleudert

Bei einem Fahrzeugabsturz im Tiroler Alpbachtal wurde in der Nacht auf Montag ein junger Mann (22) schwer verletzt. Er war aus dem Fahrzeug geschleudert worden, seine 19-jährige Beifahrerin hatte mehr Glück.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 0.45 Uhr auf einer einspurigen Gemeindestraße in Alpbach (Bezirk Kufstein). Über diese wollte der 22-Jährige mit der 19-Jährigen am Beifahrersitz mit dem Lieferwagen zu seiner Wohnadresse fahren. Dort parkte allerdings ein Fahrzeug, weshalb der Einheimische zurücksetzen musste.
Mehrfach überschlagen
„Dabei geriet er über den Straßenrand hinaus, woraufhin das Fahrzeug ca. 30 Meter über eine steile Wiese hinab stürzte“, berichten die Beamten. Der Wagen überschlug sich dabei mehrmals, wodurch der Fahrer herausgeschleudert wurde. Die Beifahrerin hatte laut Polizei mehr Glück: „Sie verblieb im Fahrzeug und konnte dieses, nachdem es auf den Rädern zum Stillstand gekommen war, selbstständig verlassen.“
Während die junge Frau nur leichte Verletzungen davontrug und im Bezirkskrankenhaus Kufstein ambulant behandelt werden konnte, musste der 22-jährige Fahrer schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden.
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