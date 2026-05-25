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Schwer verletzt

Mann (22) bei Absturz aus Lieferwagen geschleudert

Tirol
25.05.2026 08:29
Nach rund 30 Metern kam das Lieferauto auf den Rädern zum Stillstand.
Nach rund 30 Metern kam das Lieferauto auf den Rädern zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Bei einem Fahrzeugabsturz im Tiroler Alpbachtal wurde in der Nacht auf Montag ein junger Mann (22) schwer verletzt. Er war aus dem Fahrzeug geschleudert worden, seine 19-jährige Beifahrerin hatte mehr Glück.

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Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 0.45 Uhr auf einer einspurigen Gemeindestraße in Alpbach (Bezirk Kufstein). Über diese wollte der 22-Jährige mit der 19-Jährigen am Beifahrersitz mit dem Lieferwagen zu seiner Wohnadresse fahren. Dort parkte allerdings ein Fahrzeug, weshalb der Einheimische zurücksetzen musste.

Mehrfach überschlagen
„Dabei geriet er über den Straßenrand hinaus, woraufhin das Fahrzeug ca. 30 Meter über eine steile Wiese hinab stürzte“, berichten die Beamten. Der Wagen überschlug sich dabei mehrmals, wodurch der Fahrer herausgeschleudert wurde. Die Beifahrerin hatte laut Polizei mehr Glück: „Sie verblieb im Fahrzeug und konnte dieses, nachdem es auf den Rädern zum Stillstand gekommen war, selbstständig verlassen.“

Im Einsatz standen ein Einsatzleiter der Rettung, ein Notarzt sowie acht Sanitäter aus Kramsach ...
Im Einsatz standen ein Einsatzleiter der Rettung, ein Notarzt sowie acht Sanitäter aus Kramsach und Schwaz, 25 Feuerwehrleute und eine Polizeistreife.(Bild: ZOOM Tirol)

Während die junge Frau nur leichte Verletzungen davontrug und im Bezirkskrankenhaus Kufstein ambulant behandelt werden konnte, musste der 22-jährige Fahrer schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden.

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