Mann (22) bei Absturz aus Lieferwagen geschleudert

Mehrfach überschlagen

„Dabei geriet er über den Straßenrand hinaus, woraufhin das Fahrzeug ca. 30 Meter über eine steile Wiese hinab stürzte“, berichten die Beamten. Der Wagen überschlug sich dabei mehrmals, wodurch der Fahrer herausgeschleudert wurde. Die Beifahrerin hatte laut Polizei mehr Glück: „Sie verblieb im Fahrzeug und konnte dieses, nachdem es auf den Rädern zum Stillstand gekommen war, selbstständig verlassen.“