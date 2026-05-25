Jahr für Jahr ertrinken 42 Menschen in Österreich

Was beim Ertrinken passiert

Ein Ertrinkender schluckt das Wasser nicht, er atmet es ein, es gelangt in die Lunge, die dann keinen Sauerstoff mehr aufnehmen kann. Man verliert das Bewusstsein. Es kommt zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Nach drei bis sechs Minuten können erste Nervenzellen absterben. Ab neun Minuten ist fast immer mit sehr schweren Schäden zu rechnen.