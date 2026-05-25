Junges Duo prügelt Opfer in Wiener Bim nieder

Nach einem brutalen Raubüberfall Mitte März in einer Straßenbahn in Wien-Leopoldstadt fahndet die Polizei nach zwei jungen Männern. Die Verdächtigen sollen ein Opfer attackiert und ausgeraubt haben. Jetzt wurden Fotos veröffentlicht.
Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. März gegen 20 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich der Vorgartenstraße. Laut der Polizei setzten sich die beiden unbekannten Männer neben das spätere Opfer. Einer von ihnen fragte zunächst, ob eine Zwei-Euro-Münze gewechselt werden könne. Als der Mann die Münze jedoch nicht herzeigte, verweigerte das Opfer den Geldwechsel.
Opfer bedroht und attackiert
Daraufhin soll der zweite Verdächtige gefordert haben, dass das Opfer sein Geld herausgeben solle, „wenn es keine Probleme haben wolle“. Als der Mann seine Geldbörse wieder einstecken wollte, eskalierte die Situation.
Schläge ins Gesicht
Laut Ermittlern versuchte einer der Tatverdächtigen, dem Opfer die Geldbörse gewaltsam zu entreißen. Nachdem das misslungen war, nahm er den Mann in den Schwitzkasten und schlug mehrmals ins Gesicht.
Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.
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