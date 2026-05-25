Junges Duo prügelt Opfer in Wiener Bim nieder

Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. März gegen 20 Uhr in einer Straßenbahn im Bereich der Vorgartenstraße. Laut der Polizei setzten sich die beiden unbekannten Männer neben das spätere Opfer. Einer von ihnen fragte zunächst, ob eine Zwei-Euro-Münze gewechselt werden könne. Als der Mann die Münze jedoch nicht herzeigte, verweigerte das Opfer den Geldwechsel.