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Was ist mit Messi los? Sorge knapp vor der WM

Fußball International
25.05.2026 09:00
Bange Blicke begleiteten Lionle Messi am Wegn in die Kabine.
Bange Blicke begleiteten Lionle Messi am Wegn in die Kabine.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)
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Von krone Sport

Sorge um Lionel Messi, und das knapp vor WM-Beginn! Der Superstar von Österreich-Gruppengegner Argentinien wurde am Sonntag im US-Liga-Spiel von Inter Miami ausgewechselt – und griff sich dabei an den Oberschenkel.

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Drei Wochen vor Anpfiff zur Weltmeisterschaft der dezente Schreckmoment: Im letzten ML-Spiel, ein 6:4-Sieg von Inter Miami gegen Philadelphia Union, verließ Messi in der 73. Minute den Platz. Dass er sich dabei an den Oberschenkel griff, lässt die medialen Spekulationen hochkochen.

Vorsichtsmaßnahme
Auch wenn Miami-Cheftrainer Guillermo Hoyos nach Schlusspfiff bemüht war, die Sorgen zu zerstreuen. Messi sei lediglich erschöpft, der Rasen tief und schwer bespielbar gewesen. „Anstatt ein Risiko einzugehen, haben wir uns entschieden, ihn auszuwechseln“, so der 62-Jährige. Eine reine Vorsichtsmaßnahme halt. Heißt es zumindest.

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Für den amtierenden Weltmeister Argentinien beginnt die Mission Titelverteidigung in Kürze. So er fit ist. Das erste WM-Spiel bestreitet Argentinien am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien. Für österreichische Fans ist besonders das zweite Gruppenspiel ein Highlight: Am 22. Juni trifft das ÖFB-Team auf Argentinien. Hoffentlich mit Lionel Messi in den dortigen Reihen.

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