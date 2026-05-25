Was ist mit Messi los? Sorge knapp vor der WM

Für den amtierenden Weltmeister Argentinien beginnt die Mission Titelverteidigung in Kürze. So er fit ist. Das erste WM-Spiel bestreitet Argentinien am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien. Für österreichische Fans ist besonders das zweite Gruppenspiel ein Highlight: Am 22. Juni trifft das ÖFB-Team auf Argentinien. Hoffentlich mit Lionel Messi in den dortigen Reihen.