Sprühattacke in Tokio sorgt für 20 Verletzte

Wie der japanische Rundfunksender NHK berichtete, gab es offenbar nur Leichtverletzte. Eine 70-jährige Frau, die in dem Einkaufszentrum gewesen war, sagte dem Sender, ihr Hals habe angefangen zu „brennen und weh zu tun“, als sie sich dem Bankomat genähert habe. In direkter Nähe habe sich ihr Hals dann „kratzig“ und „fast wie betäubt“ angefühlt. Nach Angaben der Feuerwehr hat die Polizei am Einsatzort Ermittlungen aufgenommen.