Iranische Ingenieure in USA unter Spionageverdacht

Eine sogenannte Grand Jury auf Bundesebene habe den Weg für die Anklage geebnet, wie das US-Justizministerium mitteilte. Laut Anklageschrift handelt es sich um iranische Staatsangehörige: ein 41 und 40 Jahre altes Ehepaar sowie die 32-jährige Schwester der Frau. Die Schwester lebte demnach mit Studentenvisum in den USA, die Frau wurde später US-Staatsbürgerin. Ihr Mann besitze eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und soll zuvor in der iranischen Armee gedient haben, hieß es weiter.