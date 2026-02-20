Lieferdienst Glovo muss 40.000 Fahrer anstellen

„Arbeitnehmerrechte sind keine Option“

Der Fall ist beispielhaft für die Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen in der sogenannten Gig-Economy, bei der Aufträge über Online-Plattformen kurzfristig an oft scheinbar selbstständige Arbeitskräfte vergeben werden. „Es ist wichtig, dass die Mailänder Staatsanwaltschaft und das Gericht eine klare Botschaft gesendet haben: Arbeitnehmerrechte sind keine Option“, sagte die Anwältin, die die Fahrer in dem langjährigen Rechtsstreit vertritt.