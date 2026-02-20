Amazon wegen Natriumnitrit-Selbstmorden angeklagt

Der Online-Händler Amazon muss sich in den USA Klagen von Familien stellen, deren Angehörige sich mit auf der Plattform gekauftem Natriumnitrit das Leben nahmen. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Washington entschied am Donnerstag einstimmig, dass Klagen gegen das Unternehmen wegen Fahrlässigkeit zulässig sind.
Damit hob das Gericht eine Entscheidung einer Vorinstanz auf, die Amazon von der Verantwortung freigesprochen hatte. Amazon schulde seinen Kunden eine Sorgfaltspflicht, hieß es in der Urteilsbegründung. Eine Jury müsse nun entscheiden, ob ein Suizid eine vorhersehbare Folge der mutmaßlichen Verletzung dieser Pflicht durch den Online-Händler sei.
Insgesamt 28 Familien werfen Amazon vor, seit Jahren von der Gefahr durch Natriumnitrit gewusst, den uneingeschränkten Verkauf der hochreinen Chemikalie durch Drittanbieter aber dennoch zugelassen zu haben. „Amazon ist eines der größten Unternehmen der Welt und sollte nicht von Produkten profitieren, von denen es weiß, dass Menschen sie benutzen, um sich selbst zu schaden“, sagte eine Anwältin der Familien.
Amazon: „Nicht für direkten Verzehr bestimmt“
Amazon erklärte, man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden. Hochkonzentriertes Natriumnitrit sei nicht für den direkten Verzehr bestimmt und könne missbraucht werden. Inzwischen verbietet das Unternehmen nach eigenen Angaben den Verkauf von Natriumnitrit mit einem Reinheitsgrad von über zehn Prozent. Die Chemikalie wird legal als Konservierungsmittel für Lebensmittel wie Fleisch verwendet und ist auch als Pökelsalz bekannt.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
