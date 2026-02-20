Amazon wegen Natriumnitrit-Selbstmorden angeklagt

Amazon: „Nicht für direkten Verzehr bestimmt“

Amazon erklärte, man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden. Hochkonzentriertes Natriumnitrit sei nicht für den direkten Verzehr bestimmt und könne missbraucht werden. Inzwischen verbietet das Unternehmen nach eigenen Angaben den Verkauf von Natriumnitrit mit einem Reinheitsgrad von über zehn Prozent. Die Chemikalie wird legal als Konservierungsmittel für Lebensmittel wie Fleisch verwendet und ist auch als Pökelsalz bekannt.