Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sich nicht verlieren

„Me-Time“ ist kein Luxus, sondern ein Muss!

Mentale Stärke & Emotionale Balance
21.02.2026 10:00
Zeit nehmen! Besonders Eltern und Berufstätige geraten in einen Dauerlauf zwischen ...
Zeit nehmen! Besonders Eltern und Berufstätige geraten in einen Dauerlauf zwischen Verpflichtungen.(Bild: ingoodtime - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

In einer Welt, die ständig etwas von uns will, wirkt Me‑Time oft wie ein egoistischer Rückzug. Doch psychologische Forschung zeigt das Gegenteil: Wer sich selbst vernachlässigt, kann auch für andere nicht wirklich da sein. Warum Selfcare kein Wellness-Trend ist, sondern das Um und Auf für psychische Gesundheit.

0 Kommentare

Psychologisch betrachtet ist Selbstfürsorge kein „Nice-to-have“, sondern ein Grundpfeiler emotionaler Stabilität. Menschen, die regelmäßig Pausen einlegen, zeigen laut einer Studie der University of California signifikant weniger Stresssymptome und eine höhere Resilienz.

„Wer ständig über seine Grenzen geht, verliert irgendwann die Fähigkeit, anderen wirklich präsent und empathisch zu begegnen“, betont Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl, klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin. Das ist ein neurobiologischer Fakt: Dauerstress blockiert jene Hirnareale, die für Empathie, Geduld und Problemlösung zuständig sind.

Warum gerade Eltern so wenig „Me‑Time“ haben
Eltern – und hier besonders Mütter – stehen unter einem enormen Erwartungsdruck. Sie sollen liebevoll, geduldig, beruflich erfolgreich, organisiert und jederzeit verfügbar sein. Eine Langzeitstudie der University of Michigan zeigt: Eltern, die täglich mindestens 20 Minuten ungestörte Zeit für sich hatten, berichteten von 30 Prozent weniger emotionaler Erschöpfung.

Doch genau diese 20 Minuten sind im Alltag oft schwer zu finden. Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl meint dazu: „Viele Eltern glauben, dass Selbstfürsorge erst möglich ist, wenn alles andere erledigt ist. Doch dieser Moment kommt nie. Deshalb muss man ihn bewusst setzen.“

Zwischen Job, Haushalt und mentaler Dauerbereitschaft
Auch Menschen ohne Kinder kennen das Gefühl, ständig „on“ zu sein. Berufstätige jonglieren Deadlines, soziale Verpflichtungen, Haushalt, Partnerschaft und digitale Erreichbarkeit. Eine Studie der WHO zeigt, dass Menschen, die keine klaren Erholungsphasen haben, ein 40 Prozent höheres Risiko für Burnout-Symptome entwickeln.

Zitat Icon

Eine Partnerschaft funktioniert dann am besten, wenn beide nicht nur füreinander, sondern auch für sich selbst gut sorgen.

Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl, klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin

Bild: KMM

„Wir leben in einer Kultur, die Aktivität belohnt und Pausen abwertet. Doch psychologisch gesehen sind wir produktiver, wenn wir Pausen einlegen, als wenn wir permanent funktionieren“, erklärt die Gesundheits- und Arbeitspsychologin. 

Nähe braucht zwei stabile Menschen
Auch in Beziehungen spielt Selbstfürsorge eine entscheidende Rolle. Viele Paare geraten in die Falle, sich gegenseitig „aufzufüllen“, obwohl beide längst erschöpft sind. Das kann zu Überforderung, Missverständnissen und emotionaler Distanz führen. Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl: „Eine Partnerschaft funktioniert dann am besten, wenn beide nicht nur füreinander, sondern auch für sich selbst gut sorgen.“

Lesen Sie auch:
Die Welt wirkt rauer, direkter, ungeduldiger. Gerade deshalb ist Freundlichkeit wertvoll. Aber ...
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Bin ich zu nett? Wenn Rücksicht zur Falle wird
18.02.2026

Besonders Elternpaare erleben oft, dass ihre Beziehung hinter Kinderbetreuung, Haushalt und Beruf zurückfällt – und damit auch die gemeinsame Zeit. Selfcare bedeutet hier nicht, sich voneinander zurückzuziehen, sondern bewusst Räume zu schaffen, in denen beide auftanken können. Erst wenn jeder für sich stabil ist, entsteht wieder echte Nähe, Leichtigkeit und Verbundenheit.

Selfcare ist alles andere als egoistisch

Selbstfürsorge bedeutet nicht Schaumbad und Duftkerze, auch wenn das schön sein kann. Es bedeutet:

  • Grenzen setzen
  • Bedürfnisse wahrnehmen
  • Pausen einfordern
  • Nein sagen
  • Verantwortung teilen
  • Perfektionismus loslassen
  • sich selbst ernst nehmen, die eigenen Gefühle nicht kleinreden oder wegdrücken.
  • eigene Grenzen kommunizieren, nicht nur spüren, sondern auch aussprechen
  • sich Erholung erlauben, ohne sie „verdienen“ zu müssen – Ruhe ist ein Grundbedürfnis, kein Bonus
  • emotionale Hygiene betreiben, belastende Gedanken wahrnehmen und bewusst regulieren
  • sich Unterstützung holen, Aufgaben delegieren, Hilfe annehmen, Verantwortung teilen
  • sich selbst freundlich begegnen, innere Kritik erkennen und durch Selbstmitgefühl ersetzen
  • unrealistische Erwartungen loslassen, nicht alles perfekt, sofort oder allein schaffen müssen
  • digitale Grenzen setzen – Handy weglegen, Benachrichtigungen reduzieren, bewusst offline sein
  • eigene Erfolge anerkennen, kleine Fortschritte feiern, statt nur Defizite zu sehen
  • Schlaf, Ruhe, Rückzug als Priorität behandeln
  • sich auf die eigene To-do-Liste ganz hinauf setzen, nicht ans Ende
  • sich erlauben, Bedürfnisse zu haben und sie nicht als „egoistisch“ abwerten

In der Psychologie nennt man das „Selbstführung“. Die Fähigkeit, sich selbst so zu behandeln, wie man jemanden behandeln würde, den man liebt. Oder wie Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl unterstreicht: „Selfcare ist die Kunst, sich selbst nicht erst dann ernst zu nehmen, wenn nichts mehr geht.“

Warum Me‑Time so schwerfällt und wie wir sie trotzdem schaffen
Viele Menschen haben gelernt, dass ihr Wert von Leistung abhängt. Me‑Time fühlt sich dann wie Faulheit an. Doch das ist ein Denkfehler. Studien zeigen: Schon zehn Minuten tägliche bewusste Ruhe senken den Cortisolspiegel messbar. „Me‑Time muss nicht groß sein. Sie muss nur regelmäßig sein“, meint die „Krone“-Expertin, „sie ist kein Rückzug aus dem Leben, sondern eine Rückkehr zu sich selbst.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Mentale Stärke & Emotionale Balance
21.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
439.537 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
233.475 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.161 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1451 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Sich nicht verlieren
„Me-Time“ ist kein Luxus, sondern ein Muss!
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Bin ich zu nett? Wenn Rücksicht zur Falle wird
Dunkelheit und Stress
Winterblues: Welche Jobs besonders betroffen sind
Krone Plus Logo
Gehirn in Aufruhr
Sind Träume Botschaften aus dem Unterbewusstsein?
Sind wir feig?
Warum uns oft der Mut zur Veränderung fehlt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf