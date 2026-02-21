„Me-Time“ ist kein Luxus, sondern ein Muss!

Warum Me‑Time so schwerfällt und wie wir sie trotzdem schaffen

Viele Menschen haben gelernt, dass ihr Wert von Leistung abhängt. Me‑Time fühlt sich dann wie Faulheit an. Doch das ist ein Denkfehler. Studien zeigen: Schon zehn Minuten tägliche bewusste Ruhe senken den Cortisolspiegel messbar. „Me‑Time muss nicht groß sein. Sie muss nur regelmäßig sein“, meint die „Krone“-Expertin, „sie ist kein Rückzug aus dem Leben, sondern eine Rückkehr zu sich selbst.“