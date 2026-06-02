Der Regisseur bleibt! GAK verlängert bis 2028

Fußball-Bundesligist GAK macht Nägel mit Köpfen! Die Grazer verlängerten den Vertrag mit Spielmacher Christian Lichtenberger, der sich zuletzt auch in die Notizblöcke anderer Bundesligisten gespielt hatte. Doch der 30-Jährige bleibt in der Murstadt, unterzeichnete ein Arbeitspapier bis 2028.
Der 30-jährige Oberösterreicher wechselte im Sommer 2023 an die Mur und trug in der Aufstiegssaison von Beginn an eine tragende Rolle. Auch diese Bundesliga-Saison machte Christian Lichtenberger auf sich aufmerksam: Acht Tore und sieben Assists stehen dem Linksfuß zu Buche, darunter das so wichtige (Traum-)Tor am letzten Spieltag gegen den FC Blau-Weiß Linz, das den Weg zum Klassenerhalt ebnete.
Mit seinen Leistungen der letzten Wochen weckte der Zehner Begehrlichkeiten. Dennoch konnte GAK-Sportdirektor Tino Wawra ihn von einem Verbleib überzeugen: „Ich bin sehr froh, dass Lichti sich für den gemeinsamen Weg mit dem GAK entschieden hat. Er ist für mich noch einer der letzten „Strassenkicker“ mit dem gewissen Etwas, der auch mal etwas völlig Unerwartetes macht – solche Spieler findet man nicht mehr so oft in Österreich. Ich hoffe auch, dass er die Konstanz aus den letzten zehn Spielen in die neue Saison mitnimmt, denn dann werden wir wieder viel Freude mit ihm haben.“
Kapitel noch nicht beendet
Christian Lichtenberger war nach der Vertragsunterschrift happy: „Es freut mich, dass das Kapitel GAK noch nicht beendet ist und um weitere zwei Saisonen länger wird. Ich fühle mich sehr wohl in Graz und bin mit vielen Wegbegleitern im Verein extrem zusammengewachsen. Ich kann‘s kaum erwarten, dass es schon bald wieder losgeht.“
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