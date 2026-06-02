Der Regisseur bleibt! GAK verlängert bis 2028

Mit seinen Leistungen der letzten Wochen weckte der Zehner Begehrlichkeiten. Dennoch konnte GAK-Sportdirektor Tino Wawra ihn von einem Verbleib überzeugen: „Ich bin sehr froh, dass Lichti sich für den gemeinsamen Weg mit dem GAK entschieden hat. Er ist für mich noch einer der letzten „Strassenkicker“ mit dem gewissen Etwas, der auch mal etwas völlig Unerwartetes macht – solche Spieler findet man nicht mehr so oft in Österreich. Ich hoffe auch, dass er die Konstanz aus den letzten zehn Spielen in die neue Saison mitnimmt, denn dann werden wir wieder viel Freude mit ihm haben.“